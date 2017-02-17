На днях Марк Энтони оформил развод с 28-летней моделью Шеннон де Лимой. Когда стало известно о расствании супругов, поговаривали, что певец собирается вернуться к бывшей жене Дженнифер Лопес. Но Марк решил открывать новые горизонты и закрутил роман с 21-летней моделью Марианой Даунинг, сообщает WMJ.

Влюбленные начали встречаться пару месяцев назад и, как утверждают очевидцы, теперь буквально неразлучны. Известно, что у Марианы доминиканские и английские корни, она принимает участие в различных рекламных кампаниях и регулярно постит в Instagram свои фото в бикини, которые наверняка вскружили голову Энтони.

Напомним, Марк Энтони и Дженнифер Лопес развелись в 2012 году после восьми лет брака. У супругов подрастают восьмилетние близнецы Макс и Эмма. Дженнифер после развода сохранила дружеские отношения с бывшим мужем.

Фото: globallookpress.com, Instagram