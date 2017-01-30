Сегодня в своем блоге известная телеведущая Дана Борисова рассказала очередную романтическую историю, на этот раз — о неудачном свидании.

Видео опубликовано Дана Борисова (@danaborisova_official)Янв 30 2017 в 12:52 PST

«Одна взрослая девушка, у нее был даже ребенок-чудо-девочка, однажды была приглашена на первое свидание с незнакомцем, которого до этого она видела только по фотографии, где симпатичный мужчина в очках гордо сидел на одной из вершин гор Аргентине. Фотография эта ей очень понравилась и к свиданию она сделала безукоризненную укладку, сходила к косметологу, нарядилась и надушилась. Мужчина показался ей романтичным, и любезно прислал за ней свой мерседес, в котором лежал огромный, больше 100 букет дивных роз, она вздохнула их аромат и сердце ее затрепетало от волнения. Мужчина, когда они договаривались о встрече, предупредил, что закроет его собственный ресторан, чтобы ничего не мешало их первому свиданию», — поведала она, не называя имен.

Видео опубликовано Дана Борисова (@danaborisova_official)Янв 27 2017 в 7:03 PST

«Девушке это все показалось очень отрадным, потому что она почти безвылазно сидела дома, занималась домашним хозяйством и ребенком. Когда Мерседес подвез ее к ресторану М. уже встречал Ее, она вышла и, о Боже, на нее смотрел совсем другой М, чем на фото. Этот был лет на 15 старше, и, простите, с признаками неотвративного старения. Он взял растерянную девушку за руку, и повел, но она успела прочитать вывеску — надпись "кафе"», — написала Дана.

«Тут ей стало весело. Кавалер усадил Ее на пластмассовый стульчик за такой же стол и потребовал закуски. Беседа с ним была интересной. Он рассказывал Ей про оптом купленные шубы, который на Новый год он подарил всем своим бывшим женам и дочкам, рассказывал о своем бизнесе, а когда девушка упомянула, что сшила в ателье себе оч красивое платье за 8 тысяч рублей, он нашел основную тему их вечера "8 тысяч еще ничего, но вот за 8 тысяч долларов он никогда бы ей ничего не купил". Д удивилась, потому что вообще ни о чем не просила его, в особенности о деньгах, потраченных на нее, но он продолжал весь вечер возвращаться к этой теме. Повариха из кухни принесла им 2 стакана, в которых плескалась вино», — заинтриговала она и добавила: «Продолжение следует».

«Жесть...надо было сразу уходить...», «Так радовался за Вас в тот вечер, а оказывается что свидание не удалось. Ну нечего, все еще впереди!!!», «Дана, мы вас раскусили, вы для нас устраиваете шоу», «Дана, пошли этого скупердяя старого куда подальше, он на счет тебя хочет пропьяриться», — пишут фанаты. Они отмечают, что цвет новой помады ей очень идет.

Сама артистка сообщает, что самое интересное будет во второй части ее рассказа. Насколько правдива эта история — неизвестно. Возможно, запутывая фанатов, Дана развлекается, пока ожидает вызова в суд: следователь по ее делу об оскорблениях уже назначен, сообщила она в комментариях.

Фото: instagram.com