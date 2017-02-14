Мы собрали все (или почти все) поздравления звезд в одной галерее

Сегодня звезды весь день делились позитивом с подписчиками и говорили о любви. Так, Анна Семенович призвала дарить любовь окружающим: «Улыбнитесь и поцелуйте любимого человека, если ваша половинка не рядом, а вы на работе, то поцелуйте начальника или свою помощницу или просто коллегу. Будем дарить Любовь миру». С ней согласна Вера Брежнева: «Любовь спасет мир», — уверена она. Им вторит Анфиса Чехова: «Я не знаю что такое Любовь, откуда она возникает и по каким законам существует... Я только знаю, что она единственный смысл всего!».

Ольга Бузова сделала признание: «Это мое первое 14 февраля, которое я встречаю одна. Мне сейчас сложно говорить о любви, и я не думаю, что я когда-нибудь смогу испытать это чувство заново! Но я по-прежнему верю в настоящую, чистую, взаимную любовь, и считаю, что это главное в жизни — любить и быть любимой. Девочки мои, будьте счастливы! Я вас люблю».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Фев 14 2017 в 1:18 PST

Дима Билан показал, как проходит этот праздник у него:

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)Фев 14 2017 в 12:22 PST

Настасья Самбурская обратилась ко всем, кто встречает праздник в одиночестве: «По традиции, ежегодное фото #FuckTheLove. С праздником. А у кого нет второй половинки, ну и к черту, ваш парень или ваша девушка еще не родились. А вообще меня удивляет стереотип, что если вы одни, значит непременно одиноки и несчастны. Многим дорога свобода или они ждут настоящую любовь, а не на недельку».

Те звезды, которые уже нашли свои половинки, поздравили их. «Сказать что ты все, не сказать ничего… я тебя люблю!!!», — обратился Стас Михайлов к своей супруге. Александр Буйнов опубликовал старую фотографию: «С Днем влюбленных! Это мы с Аленкой в загсе лет тридцать назад. Ничего не изменилось, продолжается роман». Лена Темникова просто поделилась личной фотографией.

У Димы Маликова и его супруги двойной праздник: «Просто люблю! С днем рождения!». У Елены Летучей тоже: «Год назад я сказала - "да"! Я счастлива. Счастлива, потому что люблю и любима! И именно сегодня, в этот день, я желаю каждому любви. Если она уже живет в Вашем сердце - цените и оберегайте ее. Если ещё нет, то не теряйте надежду обрести ее, ведь это самое настоящее счастье! С днем влюбленных», — написала она.

Наталья Подольская посвятила забавное фото мужу. Ксения Бородина отправила Курбану Омарову «валентинку» с ним в главной роли. Наталья Ионова поблагодарила мужа за то, что он есть: «Любовь женщины это когда ты готова идти одним путем с любимым человеком и никуда не сворачивать))) А в идеальной версии идти за ним)) Спасибо за Любовь и спокойствие рядом с тобой», — написала она.

Софи Кальчева, которая снова отдыхает на Мальдивах, похвасталась — 20 февраля ее песни выйдут на ТВ и в радиоэфир, а 25 февраля ее сольный номер покажут в передаче «Субботний вечер» на канале «Россия 1» — любимый договорился. Ольга Орлова, Анастасия Волочкова, Алена Водонаева тоже похвастались своими подарками. Последняя, правда, сообщила, что не намерена встречаться с вегетарианцем.

Ани Лорак, Жасмин, Тина Канделаки, Сергей Лазарев, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Эвелина Бледанс с супругом просто поздравили поклонников, опубликовав свои фотографии и вдохновляющие слова. Иосиф Пригожин посоветовал носить своих любимых на руках. Катя Андреева показала настоящую страсть.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Фев 13 2017 в 9:41 PST

Стас Костюшкин поздравил своих поклонниц фотографией обнаженного торса. Алексей Воробьев посвятил фанаткам песню.

Публикация от Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow)Фев 13 2017 в 10:27 PST

«Не перетирайте отношения в муку», — пожелала Анита Цой, а Павел Воля и Ляйсан Утяшева сняли милое видео.

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)Фев 14 2017 в 3:44 PST

Напомним, что для Наташи Королевой ее муж Тарзан исполнил эротический танец, а Ксения Собчак призналась мужу в любви весьма оригинальным способом.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Фев 14 2017 в 7:11 PST

Фото: instagram.com