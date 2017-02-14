Сегодня звезды весь день делились позитивом с подписчиками и говорили о любви. Так, Анна Семенович призвала дарить любовь окружающим: «Улыбнитесь и поцелуйте любимого человека, если ваша половинка не рядом, а вы на работе, то поцелуйте начальника или свою помощницу или просто коллегу. Будем дарить Любовь миру». С ней согласна Вера Брежнева: «Любовь спасет мир», — уверена она. Им вторит Анфиса Чехова: «Я не знаю что такое Любовь, откуда она возникает и по каким законам существует... Я только знаю, что она единственный смысл всего!».
Ольга Бузова сделала признание: «Это мое первое 14 февраля, которое я встречаю одна. Мне сейчас сложно говорить о любви, и я не думаю, что я когда-нибудь смогу испытать это чувство заново! Но я по-прежнему верю в настоящую, чистую, взаимную любовь, и считаю, что это главное в жизни — любить и быть любимой. Девочки мои, будьте счастливы! Я вас люблю».
Дима Билан показал, как проходит этот праздник у него:
Настасья Самбурская обратилась ко всем, кто встречает праздник в одиночестве: «По традиции, ежегодное фото #FuckTheLove. С праздником. А у кого нет второй половинки, ну и к черту, ваш парень или ваша девушка еще не родились. А вообще меня удивляет стереотип, что если вы одни, значит непременно одиноки и несчастны. Многим дорога свобода или они ждут настоящую любовь, а не на недельку».
Те звезды, которые уже нашли свои половинки, поздравили их. «Сказать что ты все, не сказать ничего… я тебя люблю!!!», — обратился Стас Михайлов к своей супруге. Александр Буйнов опубликовал старую фотографию: «С Днем влюбленных! Это мы с Аленкой в загсе лет тридцать назад. Ничего не изменилось, продолжается роман». Лена Темникова просто поделилась личной фотографией.
У Димы Маликова и его супруги двойной праздник: «Просто люблю! С днем рождения!». У Елены Летучей тоже: «Год назад я сказала - "да"! Я счастлива. Счастлива, потому что люблю и любима! И именно сегодня, в этот день, я желаю каждому любви. Если она уже живет в Вашем сердце - цените и оберегайте ее. Если ещё нет, то не теряйте надежду обрести ее, ведь это самое настоящее счастье! С днем влюбленных», — написала она.
Наталья Подольская посвятила забавное фото мужу. Ксения Бородина отправила Курбану Омарову «валентинку» с ним в главной роли. Наталья Ионова поблагодарила мужа за то, что он есть: «Любовь женщины это когда ты готова идти одним путем с любимым человеком и никуда не сворачивать))) А в идеальной версии идти за ним)) Спасибо за Любовь и спокойствие рядом с тобой», — написала она.
Софи Кальчева, которая снова отдыхает на Мальдивах, похвасталась — 20 февраля ее песни выйдут на ТВ и в радиоэфир, а 25 февраля ее сольный номер покажут в передаче «Субботний вечер» на канале «Россия 1» — любимый договорился. Ольга Орлова, Анастасия Волочкова, Алена Водонаева тоже похвастались своими подарками. Последняя, правда, сообщила, что не намерена встречаться с вегетарианцем.
Ани Лорак, Жасмин, Тина Канделаки, Сергей Лазарев, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Эвелина Бледанс с супругом просто поздравили поклонников, опубликовав свои фотографии и вдохновляющие слова. Иосиф Пригожин посоветовал носить своих любимых на руках. Катя Андреева показала настоящую страсть.
Стас Костюшкин поздравил своих поклонниц фотографией обнаженного торса. Алексей Воробьев посвятил фанаткам песню.
«Не перетирайте отношения в муку», — пожелала Анита Цой, а Павел Воля и Ляйсан Утяшева сняли милое видео.
Напомним, что для Наташи Королевой ее муж Тарзан исполнил эротический танец, а Ксения Собчак призналась мужу в любви весьма оригинальным способом.
Фото: instagram.com