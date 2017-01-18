Светские сплетники вовсю обсуждают комментарии Дмитрия Нагиева, которые он отпустил по поводу слухов о своем романе с Ольгой Бузовой. Мужчина поддерживал телеведущую, когда она страдала из-за разрыва с Дмитрием Тарасовым, и многие сочли, что он уделяет слишком много внимания симпатичной коллеге по съемочной площадке ТНТ.

Детали переписки, которую добыли хакеры и опубликовали в Сети (если она была подлинной, разумеется), подогрели разговоры. Наконец он нарушил молчание.

«В тот момент, когда у Ольги и ее мужа шел бракоразводный процесс, думаю, я ей помог. Из меня фиговый психолог, я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь — лучше трогать. На сегодняшний день мы с Олей находимся в теплых приятельских отношениях. Я бы не стал накручивать и называть наши отношения чем-то большим, чем они есть на самом деле. И в тоже время не стал бы их умалять», — цитирует «СтарХит», комментарий Дмитрия, ответившего в своей фирменной манере.

Подготовка к сексоргии требует подготовки. Видео опубликовано Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Дек 7 2016 в 8:17 PST

За время дружбы мужчина успел хорошо изучить коллегу. «Нужно признать, что во многом Ольга Бузова — это образ, хотя, конечно, тараканы в ее голове продолжают пировать», — рассказывал порталу Woman.ru завидный жених, о личной жизни которого сплетникам доподлинно до сих пор ничего не известно.

Фото: starface.ru