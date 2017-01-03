История о разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова обрастает новыми слухами. Подписчики футболиста уверены: у него уже есть постоянная девушка и совсем скоро они официально сообщат о своих отношениях.

С некоторых пор в списке подписок в социальной сети Instagram Тарасова появилась страничка 22-летней модели Анастасии Костенко.

В свою очередь, Настя подписалась на его племянницу — Полину Котову.

Поклонники «тарабузиков» уверены, что это ничего не значит и скоро пара снова будет вместе. В их среде ходят слухи, что Дима сначала подписался на Олю, а затем, когда это заметили другие пользователи, удалил ее из друзей. Все они помнят сценарий ссоры Ксении Бородиной и Курбана Омарова и уверены: знаменитая блондинка решила просто повторить трюк коллеги. Правда, будучи увлекающейся натурой, Ольга могла и заиграться в развод. Впрочем, у некоторых из них есть и иное объяснение: «Он подписался на Костенко и на Ольгу, п потом от Оли отписался, я думаю это для того, чтоб Ольга увидела именно то что он на Костенко подписался.. садист какой то», — гласит один из комментариев в блоге Тарасова..

Напомним, что на днях поклонники пары обсуждали неосторожный «лайк» Ольги на страничке Дмитрия. Они уверены, что теперь уже бывшая жена футболиста все еще любит его и следит за изменениями в его жизни.

Ни Дмитрий, ни Ольга, ни Анастасия не комментируют ситуацию. Последняя вообще игнорирует эту тему и в своем блоге делится мнениями о красоте, фильмах и отрицательных сторонах популярности.

Фото: instagram.com