История о разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова обрастает новыми слухами. Подписчики футболиста уверены: у него уже есть постоянная девушка и совсем скоро они официально сообщат о своих отношениях.
С некоторых пор в списке подписок в социальной сети Instagram Тарасова появилась страничка 22-летней модели Анастасии Костенко.
В свою очередь, Настя подписалась на его племянницу — Полину Котову.
Поклонники «тарабузиков» уверены, что это ничего не значит и скоро пара снова будет вместе. В их среде ходят слухи, что Дима сначала подписался на Олю, а затем, когда это заметили другие пользователи, удалил ее из друзей. Все они помнят сценарий ссоры Ксении Бородиной и Курбана Омарова и уверены: знаменитая блондинка решила просто повторить трюк коллеги. Правда, будучи увлекающейся натурой, Ольга могла и заиграться в развод. Впрочем, у некоторых из них есть и иное объяснение: «Он подписался на Костенко и на Ольгу, п потом от Оли отписался, я думаю это для того, чтоб Ольга увидела именно то что он на Костенко подписался.. садист какой то», — гласит один из комментариев в блоге Тарасова..
Напомним, что на днях поклонники пары обсуждали неосторожный «лайк» Ольги на страничке Дмитрия. Они уверены, что теперь уже бывшая жена футболиста все еще любит его и следит за изменениями в его жизни.
Ни Дмитрий, ни Ольга, ни Анастасия не комментируют ситуацию. Последняя вообще игнорирует эту тему и в своем блоге делится мнениями о красоте, фильмах и отрицательных сторонах популярности.
#Allied Очень трогательный и трагичный фильм, обнажающий злободневную тему - любовь. Слегка затянувшийся диалог, желание покинуть кинозал и - бах! Сюжетный вихрь, эмоциональный переполох. Красиво, романтично и ... странно. Почему же, если главная героиня изначально поняла, что любит героя, не сказала ему правду? Ведь Французская классика сформирована именно так : борьба между долгом перед родиной и любовью, и все пьесы, практически, имели такой расклад: в конечном итоге герой принимал сторону любви, отказываясь от того, что вырастило его. А здесь вышло иначе - страстная француженка захотела и рыбку съесть и косточкой не подавиться... Эх... А ведь персонаж Питта готов был предать свою Родину. Не буду раскрывать все Карты, посмотрите все сами. Меня всегда привлекали фильмы основанные на военной почве. Повторюсь, красиво, мило, трагично и немного сказочно. Послевкусие, правда, осталось горьким. #союзники #создавайЛюбовьАНеВойну
Дорогие гости моей странички! Хочу сделать максимальный акцент на слове " гости". Просьба помнить, что мой аккаунт - это моё видение и преподнесение моей жизни для близких, родных, друзей и, непосредственно, людей, которые искренне заинтересованны в ней. Мой мир - это не место обсуждения и осуждения других личностей. Я не люблю, когда людям плохо. А любое проявление негатива - это уже демонстрация такового состояния души. Я вправе корректировать то, что считаю не должно быть на моей странице. Поэтому даже не стоит стараться это делать. Кроме того, что вы делаете только хуже себе, позволяя отрицательным эмоциям властвовать над здравым смыслом, вы не делаете хуже другим. Меня читают мои младшие братья и сестры, родители, преподаватели, друзья - все, собственно, для которых я и выкладываю свои публикации. Оставайтесь людьми. Думаю, что не стоит напоминать, что каждый занимается своей жизнью! Спасибо всем, кто остаётся человеком несмотря ни на что. Я вас люблю каждого, кто несёт в себе лучи света и добра! Хорошего всем вечера и огромной дозы счастья в эти, вот-вот начинающиеся, заморозки. Надеюсь на ваше понимание, обнимаю #happy #ilovemylife #blackandwhite #bw
Фото: instagram.com