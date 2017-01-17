Часто мужчины выбирают себе в жены похожих друг на друга женщин. Поклонники Максима Виторгана уверены: их любимец выбрал себе спутницу, похожую на его дочь. Сегодня гордый отец опубликовал видеозапись, которая раскрывает таланты его девочки. «Полина Максимовна жжет (или как там они это называют?) Прям завидую тебе, @polinavitorgan, никогда так не мог», — написал папа.

Видео опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan)Янв 17 2017 в 4:16 PST

«Как она похожа на Вас!..», «Чудесная! Она на меня еще на "Бореньке" произвела неизгладимое впечатление», — пишут они в комментариях. «Умничка. Почему-то здесь на Ксюшу похожа», «Очень Ксению напоминает», — отмечают они.

Учитывая, что девочки похожи на отцов, и случай с Максимом и Полиной это подтверждает (стоит хотя бы взглянуть на фото Максима в юности, которое опубликовал Letidor), можно смело утверждать, что мужчина выбрал себе в жены женщину, похожую на него. А это с большой вероятностью предполагает долгий брак. А вы согласны?

Фото: starface.ru