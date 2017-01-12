Несмотря на то, что роман между 47-летней Дженнифер Лопес и 30-летним рэпером Дрейком начался совсем недавно, новый возлюбленный уже преподнес своей пассии роскошный подарок. На Новый год Дрейк подарил Джей Ло бриллиантовое колье Tiffany Victoria стоимостью 100 000 долларов, сообщает People. Ожерелье состоит из множества некрупных бриллиантов разной огранки, снимок в нем и в роскошном меховом манто певица разместила в своем Instagram.

Незадолго до этого Дженнифер опубликовала романтичную фотографию, на которой Дрейк нежно обнимает ее.

Предыдущие отношения с танцовщиком Каспером Смартом, который был моложе певицы на 18 лет, закончились разрывом после восьми лет совместной жизни.

Фото: instagram.com