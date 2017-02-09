У телеведущей Екатерины Андреевой — прекрасный муж, сербский бизнесмен Душан Перович, с которым она вместе более 15 лет. А еще — отличные друзья, с которыми ей не страшно отправляться в сафари по Африке, пробовать экзотическую пищу и пускаться в такие авантюры, которые нам и не снились. Сегодня звезда рассказала, какими принципами она руководствуется при выборе людей, которые окажутся в круге ее общения.

«И вот кто же сделал такую "чудесную" фоточку? Личико растянутое, немножко искаженное, прЭлесть, а не фото! Конечно же подруга любимая. Подкрашиваешь так губы, смотрясь в айфон, а тут она кнопочку "фото" в телефоне и нажимает. Почему я ее выложила? Она показывает мои отношения с близкими людьми — подруга пусть шутит, а муж за спиной — как Великая Китайская Стена. Всегда рядом, даже когда в командировке. Уважаю сильных мужчин, которые стеной и горой за своих женщин и не люблю слабых козлищ, которые женщин обижают. Такая вот простая позиция», — откровенно написала она.

Фото опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Фев 9 2017 в 7:33 PST

«Да... сильный и настоящий мужчина рядом и прекрасные подруги...это счастье», «Слабых козлищ....неожиданно! А как правильно», «Очень правильная позиция», — поддержали ее подписчики и подчеркнули, что любят ее в любом ракурсе.

Впрочем, и саму Екатерину слабой не назовешь. Утро она частенько начинает на ринге:

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Окт 9 2016 в 12:37 PDT

А в путешествиях не боится сесть и за штурвал вертолета:

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Окт 15 2016 в 11:03 PDT

Фото: instagram.com