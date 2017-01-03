Екатерина Андреева и ее муж Душко Перович вместе уже более 20 лет, и до сих пор им удается сохранять романтику в отношениях. В своем блоге телеведущая раскрыла секрет своего брака. «Он любит оперу, я — его, он — меня, я люблю оперу. Круг замкнулся. Новогодний концерт в Будапеште. Бетховен "Ода к радости". Всем Радости желаем!!!», — написала она.

Фото опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Янв 2 2017 в 7:56 PST

«Стильная, красивая вы пара», «Кать, Вы неповторимая!!! Вдохновляете!», «Очень гармоничная красивая пара! Любите друг - друга, оперу, опять себя, а мы будем восхищаться вами! Отличное фото», — комментируют подписчики. «О, где найти мужа, который любит оперу??? Помогите», — вопрошают они.

Сербский бизнесмен добивался внимание телеведущей 3 года. Он впервые увидел ее на экране своего телевизора много лет назад, и это была любовь с первого взгляда. Им всегда удается найти компромисс. «Однажды я поняла, что просто дышать без него не могу. И переехала к Душке с котом, хотя он сказал, что у него аллергия на шерсть. Потом прихожу как-то домой — а Душко спит с котом в обнимку», — говорила Екатерина в интервью журналу InStyle.

«Катя всегда меня поддерживает в сложных ситуациях. Когда в 98-м году случился кризис и у меня в бизнесе были проблемы, это только укрепило наши отношения. Я ей всегда говорю: "Ты мое топливо"», — отмечал ее супруг.

«Между нами до сих пор есть химия. Когда что-то случается, Душко говорит: "Ну-ка, быстро прячься за стенку!" Прижимает меня к себе, и я чувствую эту диффузию, как наши атомы взаимодействуют», — говорила телеведущая в том же интервью, признаваясь, что до сих пор влюблена в своего мужа.

Пара путешествует вместе, весело проводит время с друзьями.

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Дек 31 2016 в 10:29 PST

Несмотря на это, в социальных сетях не так много их совместных фотографий, а в Сети — интервью: счастье любит тишину.

Фото: instagram.com