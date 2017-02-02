Уже несколько дней в Сети обсуждают роман Гуфа с замужней солисткой группы «А-Студио» Кети Топурией. СМИ опознали звезду на одной из фотографий папарацци (в кадре девушка в купальнике телесного цвета возлежала на одном шезлонге с ним) и сообщили, что он даже посвятил ей одну из своих песен: «Помню, влюбился безумно // Буквально за несколько дней до этого // Тогда подумать не мог // Что вообще может за этим последовать // Помню ресторан подмосковный // Помню напротив ее глаза // Я вел себя предельно скромно // Боялся что-то не то ей сказать». Сегодня мужчина сам высказался по этому поводу.

«Я не знаю даже как на такое реагировать.. Лайфньюз просили меня дать какие-то комментарии по этому поводу, но зная их умение все переворачивать, я не вступаю с ними в контакт. Подавать на них в суд тоже не имеет смысла, они все равно выкрутятся. Я бы может даже опять промолчал как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки чтоб ездить вместе отдыхать. И о том что мы провели отдых на одном острове я узнал только по приезду в Москву и то из их паршивой статейки. Я очень уважаю Кети и её семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне, как человеку и так не с самой лучшей репутацией, такой материал может быть даже и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого», — написал он.

Фото опубликовано @therealgufФев 2 2017 в 5:23 PST

Остров, о котором пишет рэпер, находится в Таиланде. Нашлись и свидетели, они утверждали, что пара делила один номер, нежилась в объятиях друг друга и вернулась в Москву на одном самолете, передает WMJ.

Кети, в свою очередь, опубликовала эту запись в своем блоге. Ее фанаты знают, что певица счастлива в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, их свадьба состоялась в 2013 году. В 2015 году у супругов родилась дочь Оливия.

Фото: instagram.com