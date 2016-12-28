Поклонники и СМИ продолжают обсуждать таинственные отношения Дженнифер Лопес и Дрейка. Кто-то утверждает, что у них роман, друзья же говорят, что им просто хорошо вместе. Буквально час назад певица опубликовала новый снимок в Instagram, чем внесла еще большую интригу в ситуацию.

Фото опубликовано Jennifer Lopez (@jlo)Дек 27 2016 в 11:38 PST

Все это — на фоне заявления ее бывшего мужа о разводе с моделью и надежд на их воссоединение.

«Вау!!!», «Да ладно!», «Что??? Подождите. Нееееет. Я надеюсь, что это неправда. Они просто снимают клип», — пишут фанаты, заметившие странную обстановку на заднем плане.

Впрочем, почему бы и нет. Официально Джей Ло свободна с августа, Дрейк же расстался с любовью всей своей жизни в октябре. Недовольна только Рианна. СМИ сообщают, что звезда удалила теперь уже бывшую подругу из соцсетей.

Напомним, что слухи о новом романе Дрейка появились после того, как на TMZ была опубликована новость о его встречах с коллегой — звезды были замечены за совместными походами по ресторанам, мужчина дважды приезжал к подруге после ее концертов в Planet Hollywood Resort & Casino, в Лас-Вегас.

Фото: instagram.com, globallookpress.com