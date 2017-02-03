В последнее время Дженнифер Лопес предпочитает встречаться с молодыми мужчинами. Ее бывшему бойфренду Касперу Смарту 29 лет, а Дрейку, роман с которым недавно обсуждали СМИ — 30. В интервью для мартовского номера журнала W артистка рассказала, чем ей не угодили мужчины старне нее.

«В 20 мужчины очень уверены в себе и это отражается в их внешности, а женщины в этом возрасте очень уязвимы. Со временем все меняется местами: мужчины становятся все более неуверенными, а женщины начинают чувствовать себя комфортно в своих телах, и становятся намного красивее», — пояснила Лопес, которая не устает экспериментировать с внешностью, чтобы выглядеть моложе, и ей это удается.

В подтверждение своих слов она снялась в откровенной съемке. В отличие от 43-летней Кейт Мосс, полностью обнажаться она не стала, представ перед читателями в золотом купальнике.

«Мне никогда не нравилось мое тело и то, как я выглядела, когда мне было 20», — призналась она.

«Теперь я думаю: "Посмотри на меня и посмотри на себя". Я не тщеславна и не высокомерна. Я просто уважаю себя больше, чем в молодые годы. И это не про перфекционизм, я люблю шрамы, которые у меня есть», — сказала она.

Кстати на этой неделе ее снова видели с Каспером. Они отдыхали в ночном клубе El Floridita в Лос-Анджелесе.

Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk