Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и танцор Константин Мякиньков объявили о своей свадьбе со страниц журнала Hello. Правда, Екатерина не удержалась и подшутила над фолловерами, добавив к снимку обложки журнала, на которой позирует с женихом подпись: «Сережа Лазарев в новом @hello__ru Читаем ОБЯЗАТЕЛЬНО».



Интересно, что подписчики обратили внимание на сходство Констанина и Сергея:

«На этом фото Константин похож на Лазарева, а Екатерина на Татьяну Решетняк», а кто-то даже не понял, кто женится: «а у кого свадьба то? у Сережи Лазарева или у Кати Варнавы?».

Большинство все же разобрались и желают Кате Варнаве и Константину Мякинькову счастливой супружеской жизни: «Какая вы прекрасная пара!!!! Много много любви вам и взаимопонимания», «Очень красивые! И очень счастливые!! Пусть так всегда и будет!!! Поздравляю!!».

Фото: instagram.com