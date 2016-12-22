Не всегда скоропостижные браки оборачиваются трагедией для вступающих в них людей. Пример тому — Николь Кидман (Nicole Kidman) и Кит Урбан (Keith Urban), которые вместе уже более 10 лет и, судя по совместным появлениям на публике, до сих пор без ума друг от друга.

Когда они поженились, они едва знали друг друга. «Все говорили, что мы совершаем ошибку», — призналась 49-летняя Николь в интервью с The Australian Women's Weekly. Она сообщила, что муж до сих пор называет ее «своей австралийской подружкой» — оба они познакомились на почве любви к этой стране.

Они любили друг друга не смотря ни на что. Через три месяца после свадьбы Киту пришлось лечь в клинику, специализирующуюся на лечении от алкоголизма и наркомании. «За 10 лет мы прошли через многое и сейчас мы стали еще сильнее, чем когда-либо были», — призналась Кидман.

В многочисленных интервью, на которые они приходят парой, Николь и Кит не стесняются смеяться друг над другом и часто ведут себя как влюбленные подростки.

Фото: globallookpress.com