Сегодня на полках магазинов появился свежий номер журнала «ОК!», обложку которого украшает семейный портрет Кристины Орбакайте и Михаила Земцова. В этом году пара отметила 13 лет со дня знакомства. В интервью певица откровенно рассказала о взрослении и детях.

В это трудно поверить, что Кристина — мать троих детей. В документы звезды вписана только дочь Клавдия. Звезда пояснила, что при смене российского паспорта в графу «Дети» записали лишь ее: Дени и Никита уже совсем взрослые и ведут самостоятельную жизнь.

На семейных фотографиях, которые публикует артистка в социальных сетях, чаще всего фигурирует именно Клава. Она очень привязана к маме и болезненно реагирует, когда той приходится уезжать на гастроли. «Когда я в Москве, то утром провожаю ее в школу, потом у меня есть время, чтобы сходить на спорт, заняться своими делами. Вечером, если у меня нет репетиций или съемок, мы вместе играем, читаем, обсуждаем текущие дела», — рассказала звездная мама в интервью «ОК!». Еще дочь обижается, потому что Кристина не берет ее на концерты.

Кристина и Михаил заметили, что девочка с каждым годом становится все больше похожа на свою бабушку, Аллу Пугачеву: «Она Овен. Мама так и говорит: "Это моя, моя капля". "Моя капелька" — она так ее называет. "Я знаю, как с ней общаться", — часто повторяет мама. Когда Клавдия приезжает к ней на выходные, они проводят беседы. Мама вообще любит со всеми побеседовать — с Никитой, с Дени… У нее такая манера: ей нравится поговорить с ними о жизни, ее интересуют их вкусы ,что они смотрят, что слушают. И им всегда есть о чем поразмышлять», — рассказала Орбакайте.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Июл 24 2016 в 3:20 PDT

В себе Кристина тоже замечает все больше фамильных черт. «Это какие-то генетические вещи. Мне начинают вдруг говорить: "О, вот сейчас как мама сказала! Сейчас как мама спела!" А раньше я была вылитый папа», — поделилась она.

А вот когда Кристина встает рядом со своим мужем, кажется, что время остановилось. Их любовь все та же, блеск в глазах так же ярок. В День святого Валентина певица опубликовала короткий видеоролик, на котором они с супругом запечатлены в образе голливудских актеров. Фанаты отметили, что они отлично смотрятся вместе.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Фев 13 2017 в 9:36 PST

Фото: starface.ru, instagram.com