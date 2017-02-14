После рождения ребенка Ксения Собчак сильно изменилась: это замечали и близкие, и она сама. Фотография, которая появилась в блоге звезды сегодня, стала еще одним доказательством нежности, царящей в ее отношениях с супругом.
«Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног», — написала она. На фото запечатлено, как она завязывает шнурочки любимому.
«Супер!!! Классно!!!! Всегда знала, что Вы прекрасны!!!!», «Обычная женщина - жена. Все как у всех», «Еще больше любви вам», — отреагировали фанаты, которые помнят, как совсем недавно Ксения командным тоном давала указания мужу.
В свою очередь ее муж Максим опубликовал другое их совместное фото:
«Старый Голливуд», «Самый лучший союз!», «Думаю что вы супер как подходите друг другу», — восхитились его подписчики.
Поклонники пары рады наблюдать семейную идиллию в социальных сетях, тогда как в интервью ни Максим, ни Ксения стараются особенно не затрагивать эту тему. «Счастье любит тишину», — уверены они.
Фото: instagram.com