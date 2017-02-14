После рождения ребенка Ксения Собчак сильно изменилась: это замечали и близкие, и она сама. Фотография, которая появилась в блоге звезды сегодня, стала еще одним доказательством нежности, царящей в ее отношениях с супругом.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Фев 14 2017 в 12:39 PST

«Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног», — написала она. На фото запечатлено, как она завязывает шнурочки любимому.

«Супер!!! Классно!!!! Всегда знала, что Вы прекрасны!!!!», «Обычная женщина - жена. Все как у всех», «Еще больше любви вам», — отреагировали фанаты, которые помнят, как совсем недавно Ксения командным тоном давала указания мужу.

В свою очередь ее муж Максим опубликовал другое их совместное фото:

By @timofeykolesnikov Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Фев 13 2017 в 1:27 PST

«Старый Голливуд», «Самый лучший союз!», «Думаю что вы супер как подходите друг другу», — восхитились его подписчики.

Поклонники пары рады наблюдать семейную идиллию в социальных сетях, тогда как в интервью ни Максим, ни Ксения стараются особенно не затрагивать эту тему. «Счастье любит тишину», — уверены они.

Фото: instagram.com