1 февраля 2013 года Ксения Собчак сыграла свадьбу с актером Максимом Виторганом. Сегодня ночью она поздрвила мужа с годовщиной, опубликовав в своем блоге пикантную фотографию. «4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни..!», — написала она.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 1 2017 в 2:07 PST

Подписчики тут же определили место, где была сделана фотография: Приморский бульвар, Одесса. «Уфффф. Вот это женщина!!! Агонь и пламя», «Оригинально, тем вы и отличаетесь, и это круто!!! счастья вам безграничного!!! Шикарная пара!», «Это прекрасно, когда жизнь наполнена любовью. С маленькой годовщиной Вас, Ксения», — поздравляют они.

До того, как связать свою жизнь с Максимом, Собчак отказала не одному мужчине. Летом 2005 года они с американским бизнесменом Александром Шустеровичем планировали свадьбу, от которой Ксения отказалась за несколько дней до церемонии. В конце 2011 года ей публично признавался в любви политик Сергей Капков, с которым она встречалась около года: мужчина выбрал для этого телепрограмму «Пусть говорят» на Первом канале, и остался ни с чем. В 2012 году стло известно об отношениях Собчак с Ильей Яшиным, но пара вскоре распалась.

Харизматичный Виторган стал единственным мужчиной, который смог одомашнить сильную и независимую Собчак. 18 ноября 2016 года у них родился сын.

Фото: starface.ru, instagram.com