День святого Валентина в этом году стал «днем влюбленных» не для всех, и есть звезды, которые не постеснялись в этом признаться. Кто-то из них оказался одинок по воле судьбы, кто-то — из убеждений. Впрочем, все они предпочитают не унывать.

Обращаясь с пожеланиями к подписчицам, телезвезда Ольга Бузова сделала признание: «Это мое первое 14 февраля, которое я встречаю одна. Мне сейчас сложно говорить о любви, и я не думаю, что я когда-нибудь смогу испытать это чувство заново! Но я по-прежнему верю в настоящую, чистую, взаимную любовь, и считаю, что это главное в жизни — любить и быть любимой. Девочки мои, будьте счастливы! Я вас люблю». Кстати, известная ведьма Мэрилин Керро рассказала недавно, что будущий избранник Оли уже с ней рядом, просто она пока не разглядела в нем свою судьбу, это случится через несколько лет.

Алексей Воробьев недавно расстался с девушкой, которая ему изменила. Мужчина честно в этом признался, написал песню и снял клип. Не все поверили, что он не придумал эту историю для пиара. Тем не менее свой День святого Валентина мужчина провел в одиночестве, а серенады он пер своим фанаткам.

Публикация от Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow)Фев 13 2017 в 10:27 PST

Настасья Самбурская ищет любовь. Самодостаточная актриса обратилась ко всем, кто встречает праздник в одиночестве: «По традиции, ежегодное фото #FuckTheLove. С праздником. А у кого нет второй половинки, ну и к черту, ваш парень или ваша девушка еще не родились. А вообще меня удивляет стереотип, что если вы одни, значит непременно одиноки и несчастны. Многим дорога свобода или они ждут настоящую любовь, а не на недельку».

Дима Билан — закоренелый холостяк. В женщинах его может возбудить только талант, он же лишает мужчину сна. «С днем святого - если празднуете!!! Любви вам!!», — написал он вчера и показал, как проводит время.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)Фев 14 2017 в 12:22 PST

А вот 22-летний Джастин Бибер не так позитивно воспринял отсутствие любви. Иностранные СМИ сообщили, что мечта всех девчонок провел этот день в одиночестве. «Все, что я всегда хотел — быть любимым. Теперь у меня нет даже жалкой валентинки», — цитирует его DailyMail.

Фото: instagram.com