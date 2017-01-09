После громкого скандала, который едва не разрушил брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова, в социальных сетях пары появляются исключительно идиллические картинки. Вот пара отдыхает в Сочи зимой, вот Ксения с детьми и котом охотится на кролика, сбежавшего под кухонный стол в их загородном доме. На днях глава семейства рассказал, почему они приняли решение переехать, и сообщил, что скоро их семья станет еще больше.

Инициатором переезда был Курбан. Ксения, так полюбившая Москву, с удовольствием окунулась в загородный быт. По утрам готовит свою фирменную итальянскую яичницу с сосисками и разными видами колбасы, а затем безропотно отправляется по пробкам на работу. За детьми присматривают две няни, за садом и хозяйством следит помощник.

«"Я городская! Ты что, меня дома хочешь посадить?!" А теперь представить не может жизнь без свежего воздуха», — со смехом цитирует Омаров жену в разговоре со «СтарХитом».

Видео опубликовано Курбан Омаров (@zimamoscow)Дек 17 2016 в 2:27 PST

По вечерам семья смотрит кино. «Укладываем детей спать, поднимаемся в спальню, покупаем фильм онлайн и смотрим вдвоем. Боевики и фантастика у нас раз в год, а в ежедневном меню что-то романтичное, про любовь... Ксюша говорит: "Вчера ты выбирал. Значит, сегодня я". По секрету скажу: она заявляет это каждый день. Хитрая схема жены — спросить: "Может, это посмотрим?" и получить мой ответ: "Давай". И это уже значит, что выбрал я. Подыгрываю, ведь мне все равно, под какое кино уснуть», — рассказывает супруг.

Свое семейное гнездышко в районе Николиной Горы пара арендует. Параллельно они строят свое жилье, но обсуждают и покупку того коттеджа, который приютил их на время примирения. Планируют и расширять компанию. «Ксюша мечтает о шарпее, хочет, чтобы наша семья стала еще больше. Объясняет это так: "Когда я была маленькой, мне не разрешали заводить зверей, и я сказала, что вырасту и приведу всех, кого хочу..." По ходу сейчас она взялась за выполнение этого плана. Вроде дом большой, все поместятся — не жалко», — поддерживает ее муж.

Видео опубликовано Курбан Омаров (@zimamoscow)Янв 4 2017 в 3:32 PST

Видео опубликовано borodylia (@borodylia)Янв 7 2017 в 2:14 PST

Фото: instagram.com