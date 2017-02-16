Лолита Милявская успела побывать замужем пять раз. Первым мужем 21-летней начинающей актрисы и певицы стал однокурсник Александр Беляев, случилось это в 1985 году. Второй муж, с которым она также оформила отношения, подарил ей фамилию. Позже Лолита призналась, что брак с Виталием Милявским в 1986 году был фиктивным. Третий муж, Александр Цекало, удержал певицу рядом на целых 12 лет, это был известный творческий союз.

Следующему супругу певицы повезло меньше: бизнесмен Александр Зарубин мог похвастаться этим статусом с 2004 по 2009 год.

Несмотря на то, что Лолита предпочитает официальные отношения, большинство своих романов звезда считает ошибкой, хоть и не жалеет о том, что они были в ее жизни. В юности она просто не понимала, что такое любовь. «Я часто путала страсть с любовью, хотя одно другого не исключает… Проходит время, ты на какие-то моменты можешь посмотреть со стороны. И чем дальше ты отдаляешься от ситуации, от той любви, которую ты называл любовью, тем больше проясняется, что в этот период жизни тебе необходимы были такие эмоции, такие чувства», — цитирует «СтарХит» ее интервью для издания «Биробиджанская звезда».

«Любовь» умирала и Лолита уходила. «Здесь не было моральных изнасилований для того, чтобы потом любовь превратить в нелюбовь. Это нормальное развитие человека», — призналась певица.

Пятым мужем звезды стал теннисист, тренер по игре в сквош и фитнесу Дмитрий Иванов. В этом году ему исполнится 42 года. Пара оформила отношения 20 марта 2010 года — и до сих пор вместе.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Ноя 13 2016 в 11:00 PST

«С точки зрения психологии нет точного формулирования, что такое любовь. Есть порядка пяти-шести, как минимум, очень известных формулировок, созданных учеными. Поэтому любовь – это то, что ты чувствуешь. Сейчас могу сказать, с точки зрения моего возраста, любовь – это спокойствие», — говорит Лолита.

Супруг исполнительницы воспитывает дочь Настю от первого брака, а у Лолиты подрастает очаровательная наследница Ева.

Фото: starface.ru, instagram.com