Подготовка к свадьбе разрушила не одну пару. Причем это касается и тех, кто вынужден экономить, и тех, для кого деньги — лишь постоянно растущая цифра на банковском счету. В своем реалити-шоу «Мир Мэрайи» (Mariah's World) популярная певица Мэрайя Кэри и ее коллеги откровенно рассказали о всех тонкостях личной жизни звезды.

«Он заставил ее побывать в аду. Он и его люди просто не понимали, что у нее свой стиль жизни», — рассказала менеджер звезды по имени Стелла, рассказывая о подготовке подопечной к свадьбе с бизнесменом Джеймсом Пакером.

Как все мы помним, богатого бойфренда расстроенная звезда сменила на 33-летнего той-боя Брайана Танаку, который работал в ее команде танцором. Тот носит ее на руках в прямом и переносном смысле, что позитивно сказалось на его карьере: Танака теперь гордо позиционирует себя в качестве креативного директора.

На весь мир мужчина заявил, что готов пойти за любимой хоть на край света. История с 46-летней девушкой его мечты только начинается, уверен парень. Кэри тоже довольна своим выбором: «У меня просто гора свалилась с плеч. Я хочу думать сейчас только о себе. А Танака — именно тот мужчина, с кем я могу побыть собой. Он делает меня счастливой», — признается певица.

С бывшим мужем Ником Кэнноном у них, как призналась артистка, совершенно особенные отношения. Они вместе воспитывают 5-летних близнецов Монро и Мороккана и нежно относятся друг к другу. «Я люблю его», — разоткровенничалась звезда.

Фото: instagram.com