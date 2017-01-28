Недавно личная жизнь Леры Кудрявцевой вызвала у фанатов повышенный интерес. Подписчики ее Instagram заметили, что среди снимков в ее блоге практически нет ее мужа, хокеиста Игоря Макарова.

Но больше всего фанаты начали беспокоится, когда Старый-новый год Лера встретила в компании друзей и бывшего возлюбленного Сергея Лазарева. На одном из фото они сидели близко друг к другу. Тогда одни решили, что это просто дружба, а другие заподозрили, что у Леры и Игоря проблемы в семье.

Но сегодня Лера успокоила поклонников, опубликовав снимок с мужем.

Фото опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv)Янв 27 2017 в 5:57 PST

Телеведущая подписала снимок очень скромно: «семья», дав ссылку на страничку Макарова. Сам Игорь тоже опубликовал несколькими часами ранее фотографию Леры с подписью «люблю».

«Наконец-то пошли семейные фото..а где ваш сын...», «Очень редко вы вместе», «Дай Вам Бог счастья! Берегите друг друга!!!», — пишут ей в комментариях.

Напомним, что Лера и Игорь поженились в 2013 году. Для телеведущей это третий брак, от первого у нее есть сын Жан Ленюк, которому уже 26 лет.

Фото: instagram.com, globallookpress.com