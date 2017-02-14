43-летняя Наташа Королева показала, как для нее танцует Тарзан

Все счастливые семьи похожи друг на друга, писал классик русской литературы, но у нас есть причины поспорить с этим утверждением. Пока Ксения Собчак завязывает шнурочки Максиму Виторгану, Наташа Королева с супругом предаются совершенно другим развлечениям.

«Вот такой у нас Святой Валентин случился!!! С профессиональным нас праздником!!!!Влюбленные!!!», — написала певица под видеороликом, на котором запечатлен страстный танец полуголого Тарзана:

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)Фев 14 2017 в 12:55 PST

«Молодцы! Люблю вас! Классная пара! Желаю вам родить донечку или сыночка», «Наташа, Вы мега крутая», «Классные муж огонь и жена зажигалка», — восхитились подписчики.

Наталья Королева и Сергей Глушко живут в браке уже почти 14 лет: 21 августа пара отпразднует очередную годовщину. У них есть сын Архип Сергеевич, в это воскресенье ему исполнится 15. Мальчик вырос копией отца, отмечают поклонники пары.

Певица поддерживает хорошие отношения и с бывшим мужем, и другими коллегами по сцене.

Фото: instagram.com