Николь Кидман недавно снялась в фильме «Большая маленькая ложь» с дочерью Ленни Кравица Зои. Отвечая, на вопрос журналиста о том, как ей работалось с молодой актрисой, Кидман заявила, что они давно были знакомы, и впервые подтвердила слухи о своей помолвке с музыкантом.

"Ну, я давно знаю Зои, потому что я была обручена с ее отцом. Я люблю Ленни. Он отличный парень", — цитирует Кидман издание People.

Напомним, Николь Кидман и Ленни Кравиц встречались с 2003 по 2005 год. До этих отношений актриса была в браке с коллегой Томом Крузом, а сейчас растит 8-летнюю дочь Сандэй и 6-летнюю Фэйт с нынешним супругом кантри-музыкантом Китом Урбаном.

Фото: globalookpress.com