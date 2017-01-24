Сегодня на своей странице в Instagram певица Нюша сделала официальное заявление: она выходит замуж. «Невеста я», — кратко написала она и показала помолвочное кольцо.
Немногим ранее она опубликовала фото двух переплетенных рук:
Предложение руки и сердца Нюша получила от своего возлюбленного, генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, сообщает Hello!. Избранник Нюши ранее был женат, воспитывает двоих детей.
«Вот так вот летишь 13-го, в пятницу, в полнолуние в Африку... отмечая Старый Новый Год... совершенно не представляя, как эта поездка изменит твою жизнь...», — писала она вчера в блоге под фотографией красивого заката. Уже тогда поклонники звезды начали делиться догадками и оказались правы.
«Даже не знаю как эт воспринимать», «Оооооо. Как это мило! Поздравляю, ты нашла свое счастье», «Будь счастлива в семейной жизни!», «Будь счастлива, дорогая», — пишут они.
В путешествии влюбленных сопровождает будущая теща.
Поздравляем певицу и ждем подробностей! Фанаты предполагают, что свадьба состоится в конце февраля.
Фото: instagram.com