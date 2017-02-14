14 февраля — День всех влюбленных. Но Ольга Бузова встретила его в слезах, и у нее для этого была серьезная причина. «Только закончила работать...только что увидела то, что сделало мне опять больно...обещаю себе каждый день больше не плакать...обещаю себе каждый день начать спать и есть...но пока не получается... когда станет легче???? КОГДА????????», — пожаловалась она в ночи. Покинутая жена Дмитрия Тарасова не может отпустить любовь, вновь и вновь изучая социальные сети, ищет поводы для страданий.

Поклонники утешают Олю в комментариях. Оказывается, в Сети появилось видео, которое опубликовали друзья футболиста, сходившие к нему в гости. На некоторых кадрах запечатлена некая девушка, которая живет в квартире у футболиста. «Тарасик быстро ты себе кухарку дома завел», «Фу какая не приятная костенко, стаит нагло где спала и жила Оля. Стыд и позор», «А что бы вы делали, переехав жить к любимому после бывшей? Что за бред. Это его квартира и он ее купил до Буз. Или ему в монахи податься», — обсуждают подписчики этот ролик.

Их развод состоялся 30 декабря прошлого года. «Тарабузики» расстались после четырех лет брака. Сейчас мужчина достраивает любовное гнездышко, которым так гордилась Оля, но жить там он будет уже не с ней. Бузова жалеет о том опыте, который невольно приобрела.

«К сожалению, мне приходится учиться на своих ошибках, порой наступаю на одни и те же грабли. Уже были взлеты и падения, но сейчас единственное, о чем сожалею, что не могу сказать: "Здравствуйте! Мне 21 год, и я не была замужем". Чем больше камней в спину получаю, тем сильней становлюсь, но в глубине души я ранимая», — пожаловалась она в разговоре с журналом «СтарХит» вчера.

«Иногда хочется расслабиться и почувствовать себя нежной. Слишком много взвалилось на мои плечи вопросов, которые пришлось решать абсолютно одной. Была бы хоть чуточку слабее, меня бы сломали. Мне подрезали крылья, но я не сдалась. Пока не хочу любви и замуж, просто продолжаю жить и поступать по чести, совести и делаю то, что подсказывает мне сердце», — сообщила она.

Сейчас Оля с головой окунулась в творчество — она ездит с концертами, снимается для рекламы своего бренда одежды. Иногда энергии не хватает: на днях ее снова унесли со сцены в бессознательном состоянии.

Фото: instagram.com