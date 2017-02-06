Совсем недавно мы обсуждали, как изменилась Памела Андерсон. Не исключено, что она влюблена, предполагали фанаты — и были правы. У 49-летней Памелы Андерсон роман с основателем скандального сайта WikiLeaks, 45-летним Джулианом Ассанжем, сообщает сайт WMJ со ссылкой на информацию иностранных СМИ.

Актриса навещает своего избраника в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он живет последние 4 года из-за преследований, основной причиной которых стала его деятельность, связанная с сайтом WikiLeaks, который специализируется на масштабном разоблачении секретных материалов.

Фото: globallookpress.com