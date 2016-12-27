Недавно состоялся благотворительный аукцион Григория Лепса, на котором певица Слава приобрела часы, стоимостью 800 тысяч рублей. Как оказалось, таким подарком Слава решила порадовать своего возлюбленного Анатолия Данилицкого.

По признанию певицы, на следующий год они планируют пожениться. Кроме этого, Слава мечтает о сыне. «Я думаю! Но для этого надо не только думать. Надо делать! Пока не получается», — со смехом рассказала Слава.

Новость о возможной свадьбе стала неожиданностью для поклонников певицы, которые не раз слышали о том, что Славу устраивает текущее положение дел.

Бизнесмен, бывший генеральный директор ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» Анатолий Данилицкий и Слава находятся в отношениях уже около пятнадцати лет, совместно они воспитывают дочь Антонину. При этом, по слухам, мужчина даже не разведен с предыдущей женой, но по словам Славы, ее это не особо тревожит.

«Он не развелся со своей женой, и мы стараемся не затрагивать эту тему, чтобы никого не обидеть. А зачем, собственно, разводиться? Я вот поэтому и не выхожу замуж и о разводе не думаю. Если я и выйду замуж, то, наверное, уже в 50 лет», — признавалась Слава в эфире одной из телепередач.

Подробности предстоящего события Слава пока держит в секрете, известно только, что бракосочетание состоится в 2017 году.

Ранее певица была замужем за Константином Морозовым, от которого у Славы старшая дочь Александра, которой недавно исполнилось 17 лет. Несмотря на юный возраст, девушка с разрешения мамы уже живет со своим молодым человеком в квартире, которую родители сняли рядом со школой.

Фото: instagram.com