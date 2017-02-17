Главную роль в картине сыграл Роберт Паттинсон. Для самого актера на премьере главной была его девушка, певица FKA twigs, от которой он старался не отходить ни на шаг на красной дорожке. Похоже, несмотря на различные слухи о расставании и проблемы в отношениях, у ребят все отлично.

Талия Барнетт (настоящее имя певицы) оделась на этот раз довольно скромно, обычно она предпочитает более эксцентричные образы. На ней был черный облегающий комбинезон с необычными пристегнутыми на молнии карманами, а волосы она заплела в косы и собрала в высокий хвост.

Также на красную дорожку вышли Сиенна Миллер и Чарли Ханнэм, сыгравшие в фильме. Действие в картине разворачивается в таинственной столице инков, загадочном городе Z. В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках этого необычного места. Российская премьера фильма намечена на апрель.

Фото: globallookpress.com