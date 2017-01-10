42-летняя актриса Сара Полсон, известиная своими ролями в сериалах «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений», никогда не скрывала своей ориентации. С 2015 года, по данным журнала People, она официально встречалась с коллегой Холланд Тейлор, которая на 32 года старше ее.

Но в эти выходные все изменилось: на красной дорожке премии «Золотой глобус» она появилась со своей давней подругой Амандой Пит.

Женщины впервые вышли в свет как пара, хотя до этого в течении 15 лет они были просто подругами, сообщает сайт WMJ. Сара и Аманда флиртовали и целовались, не скрывая своих чувств. Впрочем, судя по снимкам последних лет, они всегда были нежны друг с другом.

Как относится к происходящему супруг Пит — неизвестно.

За сценариста Дэвида Бениоффа она выгла замуж 30 сентября 2006 года, после 4-летнего романа. В семье растут две дочери — 9-летняя Фрэнсис и 6-летняя Молли, и сын — 2-летний Генри.

Пока женщины никак не прокомментировали свои отношения.

Фото: globallookpress.com