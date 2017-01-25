Поклонники и пресса снова обсуждают расставание Виктории Бони и Алекса Смерфита. Гражданский муж телезвезды встречается с моделью Тейлор Говард, уверены они. Влюбленные отлично проводят время, катаются на яхте вместе с дочерью миллионера. Более того — они планируют пожениться и обручальные кольца уже приобретены, утверждают сплетники.

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard)Янв 20 2017 в 2:56 PST

Виктория тем временем занимается своими проектами, совершенствует тело, лицо, душу. Сегодня она опубликовала фото из одного из столичных салонов: «Прилететь в Москву на 24 часа», — написала звезда.

Фото опубликовано Victoria Bonya (@victoriabonya)Янв 24 2017 в 2:14 PST

СМИ отмечают невероятное сходство двух девушек:

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard)Янв 15 2017 в 5:21 PST

Одно только «но»: пару месяцев назад Тейлор опубликовала совместное фото с бойфрендом, с которым она встречается уже год, и это явно не Алекс.

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard)Ноя 14 2016 в 4:42 PST

Впрочем, ничего не мешало ей сменить мужчину.

Доказательства романа — исключительно косвенные. Во-первых, Смерфит недавно восстановил свой аккаунт в Instagram. После этого он подписался в соцсетях на Тейлор. На их страницах одновременно появились кадры с «острова миллионеров» Сент-Барта.

Ни одна из сторон пока не прокомментировала слухи.

Фото: instagram.com