Поклонники и пресса снова обсуждают расставание Виктории Бони и Алекса Смерфита. Гражданский муж телезвезды встречается с моделью Тейлор Говард, уверены они. Влюбленные отлично проводят время, катаются на яхте вместе с дочерью миллионера. Более того — они планируют пожениться и обручальные кольца уже приобретены, утверждают сплетники.
Виктория тем временем занимается своими проектами, совершенствует тело, лицо, душу. Сегодня она опубликовала фото из одного из столичных салонов: «Прилететь в Москву на 24 часа», — написала звезда.
СМИ отмечают невероятное сходство двух девушек:
Одно только «но»: пару месяцев назад Тейлор опубликовала совместное фото с бойфрендом, с которым она встречается уже год, и это явно не Алекс.
Впрочем, ничего не мешало ей сменить мужчину.
Доказательства романа — исключительно косвенные. Во-первых, Смерфит недавно восстановил свой аккаунт в Instagram. После этого он подписался в соцсетях на Тейлор. На их страницах одновременно появились кадры с «острова миллионеров» Сент-Барта.
Ни одна из сторон пока не прокомментировала слухи.
Фото: instagram.com