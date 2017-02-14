Вчера состоялась презентация новой песни Анны Седоковой. Певица, которая ждет третьего ребенка, трогательно поглаживала свой живот и пела о том, что ее избранник едет к сыну, а она — едет к дочкам. Ведущий Александр Белов задал ей вопрос, который волнует не только поклонников певицы: кто же отец. Известная юмористка Катя Варнава предположила, что это Сергей Лазарев, ведь он — как раз тот самый отец-одиночка, по крайней мере его избранницу не видел никто.

«Меня, кстати, об этом спрашивают исключительно мужчины. Как будто боятся, что это они — будущие отцы», — рассмеялась Седокова.

«Я уже лет 15 в этом шоу-бизнесе, и отчасти стала его заложницей. Считаю, что совершила немало ошибок — в том числе и в том, что показывала свои предыдущие отношения. Пожалуйста, дайте мне шанс быть счастливой. Умоляю вас, как женщина, — я очень хочу построить свои отношения и расскажу вам о них, когда буду готова», — цитирует певицу сайт «КП».

Она рассказала, что ее дочери очень ждут появления братика, и если старшая относится к этому более спокойно, в качестве компенсации требуя кота, то младшая — постоянно обнимает и целует мамин животик.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 9 2017 в 6:08 PST

На вопрос, почему она рожает вне брака, Аня заметила: «Я раньше считала, что надо обязательно выйти замуж, и только после этого рожать ребенка, что я кому-то что-то должна. Но мне 34 года. И в этом возрасте я уже имею право никому не быть должной. Да, может быть меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет. Но не важно все это. И вообще я планирую пятерых детей от разных мужей», — улыбнулсь она.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Янв 21 2017 в 11:43 PST

Фото: instagram.com