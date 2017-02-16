Может, кто-то и нянчит внуков на восьмом десятке и не задумывается о романтических приключениях, а Сьюзен Сарандон готова к новым отношениям. Более того, во время интервью для PrideSourse она призналась, что ее привлекают не только мужчины, но и женщины.

"Я убежденная сторонница моногамии, так что у меня нет большого опыта свиданий. Меня особенно и не звали! Не знаю, в чем дело! Вообще в 60-е люди боли более открытыми в вопросах отношений. Я открыта для нового. Моя сексуальная ориентация позволяет встречаться с мужчинами и женщинами", - поделилась звезда.

Напомним, Сьюзен Сарандон 12 лет прожила в браке с актером Крисом Сарандоном. Она также была замужем за коллегой Тимом Роббинсоном, с которым развелась в 2009 году после 23 лет брака. От последнего у Сарандон есть 27-летний сын Джек, 24-летний Майлз и 31-летняя дочь Ева Амурри.

Фото: globallookpress.com