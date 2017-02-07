41-летняя популярная телеведущая и генеральный продюсер канала «Матч»Тина Канделаки опубликовала на своей странице в Instagram пост, который растрогал подписчиков. Тина поздравила своего супруга Василия Бровко, который является директором по особым поручениям госкорпорации «Ростех», с тридцатилетием, сообщает WMJ.ru.



«Моя любимая твоя фотография... Нам хорошо и мы в домике @vasilybrovko тебе 30 и мы целую вечность вместе. Нам по-прежнему не скучно, потому что ты умеешь придумывать, а я по-прежнему верю в твои фантазии. Поэтому они и стали нашим миром, который ещё не раз изменится вместе с нами. Тем интереснее предстоящее десятилетие с тобой, мой февралик».

Напомним, что о семейном положении Тины Канделаки долгое время не было ничего известно, пока на своей странице в Twitter телеведущая не назвала своего возлюбленного мужем.

Предыдущий брак Канделаки с Андреем Кондрахиным распался в 2010 году, у телеведущей двое детей от прежних отношений: дочь Мелания и сын Леонтий.

Фото: instagram.com