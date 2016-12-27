47-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс порадовала поклонников уникальным кадром, на котором предстала вся ее семья: супруг Майкл Дуглас, сын Дилан и дочь Кэрис. Канун Рождества - самое теплое семейное время, почему бы не поваляться всем вместе на диване?



Кэтрин призналась, что просто обожает украшать дом к празднику, создавая уют и атмосферу Рождества. Актриса поделилась снимками, которые даже снабдила хэштегом #StyleByZeta. Какой из собственных домов актриса с такой любовью украсила неизвестно — супруги владеют недвижимостью в Нью-Йорке, его пригороде, а кроме этого на Майорке и Бермудских островах.

Фото: instagram.com