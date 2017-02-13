С недавних пор Виктория Боня — абсолютно свободная женщина. Она не обязана ни перед кем отчитываться в своих действиях, тем не менее с поклонниками она продолжает делиться новостями. «Совсем скоро я лечу в Америку. Жду не дождусь», — написала она в блоге.

Для того, чтобы не скучать в поездке, звезда «Дома-2» решила зарегистрироваться на сайте знакомств, о котором ей рассказала лучшая подруга. Как и во многих других дейтинг-приложениях, там можно искать людей по локации. «Это очень полезная штука, особенно для тех, кто часто путешествует, как я. Я за новые знакомства», — считает Боня.

Фото опубликовано Victoria Bonya (@victoriabonya)Фев 13 2017 в 8:05 PST

Она предложила своим американским подписчикам пообщаться в приложении, сообщив, что зарегистрировалась в нем как Victoria Bonya.

Не все фанаты поверили звезде, сочтя, что она просто рекламирует новое приложение. «Ага, оч хороший сайт - пацаны ищут секс, девки - спонсоров», «Да да, так и поверили», «Жалко, вы не сохранили семью! Не надоело болтаться, тусить? Дурацкие лица рядом! Странно, все както! Просто ведете себя как подросток!», — пишут они.

Напомним, что дочка Виктории отдыхает с папой на островах.

Видео опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit)Фев 11 2017 в 4:29 PST

А вы пользуетесь сайтами знакомств? С какой целью?

Фото: instagram.com