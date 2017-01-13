Ровно 191 день назад Юлия Топольницкая и Игорь Чехов сыграли свадьбу. Для того, чтобы узнать, сколько времени влюбленные провели вместе в качестве мужа и жены, достаточно заглянуть к Юле в Instagram. Там же она делится счастьем: семья наконец отправилась в свой медовый месяц, и случилось это на 189-й день. «Вот он какой оказывается "Медовый Месяц"», — восхитилась молодая супруга.

Каждый день она публикует короткие видеоролики, на которых запечатлено, как влюбленные проводят время.

Видео опубликовано Юлия Топольницкая (@juliatopolnitskaya)Янв 12 2017 в 1:43 PST

Видео опубликовано Юлия Топольницкая (@juliatopolnitskaya)Янв 13 2017 в 7:42 PST

Такие же полные солнца видео появляются в блоге ее мужа.

Долгожданный медовый!#чехольницкие #чехольницкие190деньсвадьбы @constancehotels Видео опубликовано Игорь Чехов (@igorchehov) Янв 12 2017 в 4:19 PST

Фотографии со свадьбы Топольницкая и Чехов также скрывать не стали, и это событие возло в топ-15 лучших звездных свадеб 2016 года.

Фото: instagram.com