Фотографии, которые сделали итальянские папарацци, взорвали Интернет. Мировые СМИ утверждают, что супруга Романа Абрамовича встречается с другим мужчиной. И он — не кто иной как 30-летний арт-дилер Вито Шнабель, возлюбленный Хайди Клум.

Парочку поймали на свидании в ресторане, фотографии появились на страницах издания Chi, сообщает «Дни.ру». На одном кадре 35-летняя подруга российского олигарха возлежала на плече Вито, на другой фотографии запечатлено, как молодой человек гладит ее по волосам. Жукова и Шнабель выглядят как влюбленные, пишет журнал, хоть снимки и не подтверждают это на 100%.

О прекращении отношений Романа и Дарьи СМИ не сообщали. Они познакомились в 2005 году на вечеринке после футбольного матча в Барселоне, после чего мужчина развелся с Ириной Маландиной, результатом 15-летнего брака с которой стало пятеро детей, которые обитают сейчас с мамой в роскошном особняке в Западном Суссексе в Великобритании. В 2000 году у новой пары родился сын Аарон-Александр, а в 2013 году — дочь Лея.

Об изменах Вито иностранные СМИ сообщают не в первый раз. Также ходят слухи, что Клум и Шнабель тайно поженились.

Представители участников этой истории пока не прокомментировали ситуацию.

Фото: globallookpress.com