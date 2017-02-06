33-летняя модель Миранда Керр пожаловалась, что у нее 3 года не было секса

Целомудрие и нежелание заниматься сексом до свадьбы приписывают представительницам слабого пола, и в современном мире такое встречается все реже. Как оказалось, не только женщины отказывают мужчинам. В одном из недавних интервью топ-модель Миранда Керр призналась, что ее жених, 26-летний миллиардер Эван Шпигель, уже 3 года держит ее на «голодном пайке».

Пара займется любовью только после свадьбы, а пока кроме поцелуев и объятий между ними ничего не было. «Он придерживается традиций», — кратко прокомментировала она этот факт в разговоре с The Times.

«Ему 25, но он ведет себя как 50-летний: не посещает вечеринки, а на пляже работает. Домой он возвращается всегда вовремя, вечера мы чаще всего проводим дома и рано ложимся спать», — рассказывала модель.

Миранда на сексе не настаивает. У нее уже есть сын Флинн, который родился в браке с голливудским актером Орландо Блумом, с которым она оформила развод в 2013 году. Не так давно она намекнула, что не прочь обзавестись и вторым ребенком.

Свадьба Миранды и ее целомудренного мужчины состоится в начале 2017 года. «Я не могу дождаться этого дня!» — говорила модель ранее, рассказывая о том, как он сделал ей предложение. Теперь-то мы понимаем, почему.

Фото: globallookpress.com, instagram.com