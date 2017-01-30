Знаменитый спортсмен Дэвид Бекхэм и дизайнер Виктория Бекхэм решили еще раз подтвердить свои чувства

Накануне в эфире радиопрограммы 41-летний Дэвид Бекхэм (David Beckham) признался, что снова принес слова верности и любви своей обожаемой супруге Виктории (Victoria Beckham), сообщает сайт WMJ.ru Круг гостей «торжественной церемонии» на этот раз был скромным — только дети супругов.

«Мы много вложили в нашу первую свадьбу. Теперь решили обновить наши брачные клятвы, и церемония была гораздо более интимной», — сообщил Дэвид.

Супруги воспитываю четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также младшую дочь Харпер.

О слухах, которые сопровождают звездную семью, утверждающих, что семейное счастье и верность Бекхэмов давно уже брэнд и легенда, поддерживаемые самими супругами, как вид бизнеса, Бекхэм ответил: «Конечно нет. Мы вместе, потому что мы любим друг друга, потому что у нас четверо потрясающих детей».

Фото: globallookpress.com, instagram.com