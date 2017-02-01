Если кто-то из вас до сих пор считает, что развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова — всего лишь затянувшаяся шутка, у пары есть что предъявить. Сегодня Оля рассталась с фамилией бывшего мужа и поменяла паспорт. А Дима, в свою очередь, сходил на свидание с другой.

Ольга не афиширует смену фамилии в социальных сетях. Она занята своим благосостоянием: рекламирует капкейки, перманентный макияж, посвященную Рамзану Кадырову песню, не забывает и о продвижении своих хитов. «Отключите микрофон, я ж под фанеру пою», — развлекает она фанатов.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Янв 31 2017 в 2:09 PST

Дмитрий же был замечен в ресторане с некой брюнеткой. На фотографиях, которая появилась сегодня в соцсетях, ее лица не разобрать, пишут СМИ. Однако все уверены: это — 22-летняя модель Анастасия Костенко, которая успела стать 2-й вице-мисс Россия в 2014 году. Также футболист чаще общается с дочерью и достраивает уютное гнездышко для своей новой семьи, если он таки решится ее завести.

Помимо фамилии бывшего, Бузова избавилась и от татуировки, посвященной ему. А Тарасов вытатуировал фразу «Время уносит все» на том месте, где было посвящение бывшей возлюбленной.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Янв 25 2017 в 5:05 PST

Фото: instagram.com