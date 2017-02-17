После того, как в доме Дмитрия Тарасова поселилась новая девушка, а фанаты и СМИ рассекретили ее имя, телефон и социальные сети футболиста разрываются от просьб прокомментировать ситуацию — как от представителей прессы, так и от обычных поклонников. Сегодня мужчина решил раз и навсегда закрыть для себя эту тему, опубликовав подробный комментарий, в котором он написал, какой была его главная ошибка в отношениях с Ольгой Бузовой и почему он вынужден скрывать свою новую личную жизнь.

«Мой "direct" завален тремя видами сообщений: 1) пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод. Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков" (думаю, это актуальная проблема сегодня)», — написал он в своем блоге.

Публикация от tarasov23 (@tarasov23)Фев 17 2017 в 8:17 PST

«Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдется время занять себя чем-то полезным», — обратился он к подписчикам.

Напомним, что ранее главной причиной развода «тарабузиков» считалось нежелание Ольги иметь детей. Но и после того, как она призналась, что все-таки хочет стать мамой, их отношения не возобновились.

Фото: instagram.com