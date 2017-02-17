Дженнифер Гарнер решила развестись с Беном Аффлеком спустя два года после расставания

Мир узнал о расставании Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека в июле 2015 года. Однако разводиться эти двое не спешили. Они тайно посещали психолога, проводили время с детьми, более того — в доме актрисы есть комната, в которой согласно сообщениям очевидцев мужчина фактически жил все эти 20 месяцев. Поклонники надеялись, что пара помирится, но чуда не произошло: американские СМИ сообщили, что 44-летняя Гарнер все-таки подает на развод.

«Несмотря ни на что семья для них останется на первом месте. Они продолжат дорожить ей и в будущем. Воспитывать детей они планируют вместе», — поясняет хороший знакомый пары.

По словам инсайдера, которые цитирует издание UsWeekly, адвокаты актрисы уже подготовили необходимый пакет документов. Это произошло почти через 2 года после их фактического расставания.

Эти двое провели вместе более 10 лет. В их браке родилось трое детей: 11-летняя Вайолет, 8-летняя Серафима и 4-летний Сэмюэл.

Причиной громкой ссоры звезд, а затем и развода, называли интрижку Бена с няней его детей, Кристин Оузунян.

Фото: globallookpress.com