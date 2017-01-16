Вчера Любовь Толкалина трогательно поздравила Егора Кончаловского с днем рождения. «Еще вчера сегодня было завтра.... Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя! Друзей, а так же всех неравнодушных, прошу слать поздравления сюда... : @egor_konchalovskii #егоркончаловский (стихи хи хи)))», — написала она в блоге.

Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)Янв 14 2017 в 4:49 PST

Из некоторых комментариев стало понятно, что они больше не вместе. О том, что актриса рассталась с режиссером, преданные поклонники пары узнали еще в начале января. В своем блоге, подводя итоги 2016-го года, она написала: «И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить».

Несмотря на серьезную разницу в возрасте, Любовь и Егор были вместе около 20 — открытые источники сообщают, что они официально начали встречаться 25 июня 1996 года. После расставания паре не пришлось делить имущество: все это время они были сожителями. В 2001 году у пары родилась дочь, Мария Егоровна Кончаловская, которая как и мама хочет стать актрисой.

Фото: globallookpress.com