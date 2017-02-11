Марина Анисина рассказала в передаче «Секрет на миллион» об отношениях с бывшей муже Никитой Джигурдой. Как сообщает портал Letidor.ru, что для ее родителей брак с Джигурдой был несчастьем.

Теща не любила Никиту, а после развода ругалась на него матом. Однако Марина не разрешает маме высказываться о Джигурде плохо при детях. Сейчас ей пришлось приостановить отношения с родителями из-за квартирного вопроса, который обострился после развода. По ее словам, мама даже прокляла внуков. Но героиня передачи не верит в сглаз.

Видео опубликовано KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)Фев 11 2017 в 12:00 PST

Про Никиту Джигурду Анисина говорит спокойно и с улыбкой. «Дома он был очень спокойным, не было такого шума, как на экране. Он был хорошим отцом, но по дому он не делал ничего», — призналась она.

Марина пока не раскрыла свой секрет на миллион, однако Лера Кудрявцева анонсировала еще одну передачу не только с Анисиной, но даже с участием Джигурды.

Фото: instagram.com