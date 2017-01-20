Российские СМИ сообщают, что 22-летняя Александра Бортич, которая исполнила роль Рогнеды в фильме «Викинг», разорвала помолвку со своим женихом, 24-летним актером Ильёй Маланиным после трех лет отношений. Эта новость стала настоящей неожиданностью для близких и друзей пары, ведь дело уже шло к свадьбе!

Сообщается также, что влюбленные расстались незадолго до Нового года.

Что послужило причиной размолвки неизвестно, но в разговоре с журналистами «Лайфа» актриса подтвердила факт расставания.

«Да, мы расстались, но свою личную жизнь я обсуждать не хочу ни с кем», — сообщила Александра.

В июле прошлого года Александра Бортич опубликовала в социальных сетях снимок, на котором позирует с возлюбленным и демонстрирует обручальное кольцо. «Женаты!», — подписала фото Бортич, но потом пояснила, что «свадьба» была всего лишь кадром со съемочной площадки.