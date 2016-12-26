36-летний российский теннисист Марат Сафин и 29-летняя оперная певица Аида Гарифуллина, роман которых развивался стремительно и красиво, приняли решение расстаться. Об этом рассказала сама Аида, отметив, что они с Маратом продолжат общаться как друзья. Причина разрыва между звездами — слишком загруженные графики, каждый из них суперпрофессионал в своем деле и с головой погружен в работу.

«Мы действительно больше не вместе. Отношения с Маратом, эти дни, проведенные вдвоем, я никогда не забуду. Он большой романтик, настоящий идеал мужчины. Очень изысканно ухаживал, устраивал неповторимые свидания при свечах, с цветами. Мы остались хорошими друзьями — такого человека я не могу позволить себе потерять».

Не смотря на то, что Аида уже познакомила Марата со своей мамой Ляйлей Ильдаровной, на которую спортсмен произвел прекрасное впечатление, влюбленные с грустью констатировали, что не смогут быть полноценной парой.

«В какой-то момент мы с ним поняли, что не можем проводить вместе столько времени, сколько необходимо для того, чтобы быть полноценной парой. Я постоянно живу в Вене, много гастролирую, пропадаю на репетициях, у Марата своя активная жизнь в Москве плюс турниры в разных странах — недавно он, например, вернулся из Японии с Международной теннисной премьер-лиги. Я его поддерживала, мы часто созваниваемся».

Аида призналась, что несмотря на то, что ее сердце сейчас свободно, она вовсе не торопится создавать семью, и хочет вплотную заняться карьерой, сообщает «СтарХит».

Интересно, что в июле этого года распространились новости о том, что Гарифуллина и Сафин скоро станут родителями, которые оказались всего лишь слухами.

Фото: instagram.com