Татьяна Буланова недавно пережила непростой период в жизни — развод. Фанаты были шокированы: после 11 лет брака и совместного сына Татьяна и Владислав Радимов все-таки решили расстаться. И хотя много слухов ходило о ссорах в семье, и даже стало известно об измене со стороны спортсмена, Буланова говорила, что все у них хорошо. Однако скрывать очевидное было трудно: певица и футболист расстались.

В недавнем интервью порталу «СтарХит» Татьяна неожиданно призналась: она надеется, что все еще наладится в их отношениях. «Мне не легко далось решение о разводе. Но я не знаю, что будет дальше. Может быть, будет вторая свадьба и мы с Владом снова поженимся. Возможно, все еще вернется. Не знаю...» — откровенно заявила Буланова.

Публикация от Влад Радимов (@radimov02)Июн 3 2016 в 9:33 PDT

А вот сын Никита, которому почти 10 лет, воспринял развод спокойно. «Мы с папой много общаемся, намного больше, чем мама. Да, у родителей личные проблемы, но для меня они всегда папа и мама», — рассказал Никита.

Татьяна Буланова продолжает общаться с Радимовыми не обижается на него. «Я совершенно не злопамятный человек и если нужно по делу, то контактирую с разными людьми, просто стараюсь не сближаться», — уточнила артистка.

Напомним, о разводе звездной пары стало известно в октябре. Татьяна сама рассказала о причинах развода.

Фото: instagram.com