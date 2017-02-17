После расставания с Алексом Смерфитом телезвезда Виктория Боня вполне могла получить половину имущества, записанного за годы брака на его имя. Однако, по всей видимости, миллиардер и мать его ребенка решили не подписывать гражданский договор солидарности (Pacte civil de solidarité), и Вика осталась ни с чем. Знакомые пары уверяют, что мужчина лишь привязал ее банковскую карту к счету, который регулярно пополняет.

«У Вики нет финансовых проблем. Да и в семейном особняке под Монако мать драгоценной внучки встречают с распростертыми объятиями. Однако она все равно не сложила руки, работает очень много. В одном "Инстаграме" реклама у нее стоит 150 тысяч рублей за пост. Она делает их три-четыре в неделю, но не больше. Старается не засорять ленту. А на те вещи, что ей не по душе, конечно, в итоге соглашается, но может поднять ценник до 300 тысяч! Так что у нее есть все шансы в скором времени поменять свою московскую квартиру-студию на Можайском шоссе, купленную в 2003 году, на что-то более пафосное в центре», — рассказала журналу «СтарХит» подруга Бони Алена.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Янв 28 2017 в 11:21 PST

Этот исход, впрочем, не стал неожиданностью для звезды. Поговаривают, что отношения, которые длились шесть лет, разорвала сама Вика. «У них все пошло не так еще полтора года назад. Он нерешительный, а Вике нужен был тот, кто бы сказал ей: "Ты моя навсегда"», — цитирует журнал слова Алены. Супружеская жизнь с Алексом давно трансформировалась в дружбу, и русская женщина не смогла жить без любви.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Дек 5 2016 в 3:48 PST

Фото: instagram.com