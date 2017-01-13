Сати Казанова присоединилась к модной тенденции публиковать фото без макияжа, демонстрируя свою натуральную красоту. Певица показала фото без каких-либо украшательств собственной внешности, а также не используя фотофильтры.

Сати ведет здоровый образ жизни и занимется йогой, причем уже профессионально. В прошлом году Казанова стала преподавателем Атма Крия йоги.

Недавно девушка оказалась в центре скандала, связанного со своим увлечением. Сати прокомментировала арест одного из преподавателей йоги, Дмитрия Угая, задержанного в Санкт-Петербурге по обвинению в нелегальной религиозно-миссионерской деятельности.

«Йога стала важной и уже неотъемлемой частью жизни современного западного человека. Странно и глупо отрицать всю ее пользу для физического и психического здоровья. В Санкт-Петербурге судят человека за лекцию о йоге… Я в крайнем возмущении и расстройстве! Получается, что всех нас, кто занимается йогой, преподает ее (с прошлого года я стала преподавателем атмы-крии-йоги), могут запросто прийти и взять под арест… Йога и Веды не являются религией, но философией и знаниями жизни, важнейшими и древнейшими», — возмутилась тогда артистка.



Пост Казановой вызвал резонанс в Сети, часть пользователей поддержали ее, другие же обвинили в сектанстве, а публикацию, сделанную певицей и вовсе назвали антиправительственной. После чего девушке пришлось еще раз объяснить свою позицию:

«Вижу, что мой комментарий относительно ситуации с йогой растащили по интернету — как кому угодно… Хочу заверить всех, что мой пост никак не является антиправительственным (!!!) Я глубоко убеждена, что нет ничего более глупого, чем ругать власть, своё происхождение, свою страну. Я лишь прошу пересмотреть данный законопроект, именно относительно йоги и других практик и лекций. В многокультурной и многоконфессиональной России невозможно жестоко ставить ПОДОБНЫЕ ограничения! Делая намаз, я могу быть задержана, получается? Слушая музыку на собрании суфиев, я опять могу быть арестована? А в церковь зайдя и говоря с Батюшкой о жизни и Боге, я могу быть спокойна за свою свободу? А как же все йога-фестивали, где я часто выступаю (не только в России), как певица с этническим проектом, где звучат мантры и молитвы из разных культур, но и как преподаватель одного из видов йоги??? В Синагоге и у саентологов я тоже иногда бываю. Говоря о себе — я говорю от миллионов людей, которые не имеют возможности быть услышанными, но могут оказаться в данной ситуации, как тот же йог из Санкт-Петербурга… ГДЕ ЖЕ ГРАНЬ???», — написала в Instagram Сати.

Фото: instagram.com